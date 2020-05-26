نائب محافظ المنوفية: الدولة اتخذت خطوات استباقية لمواجهة كورونا

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لمواجهة جائحة كورونا فور ظهورها في مصر، وهو ما ساهم في جعل الوضع الآن جيدا.وأشار محمد موسى، خلال لقائه ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوعي لدى أهالي محافظة المنوفية كبير، وهناك التزام شديد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، موجهًا رسالة إلى أهالي المحافظة: "التزموا بالإجراءات، وارتدوا الكمامات حماية لأنفسكم، وللأطقم الطبية".وأضاف نائب محافظ المنوفية، أن المحافظ قام بزيارة عدد من المستشفيات لرفع الروح المعنوية للأطباء، واصفا دور الجيش الأبيض في مواجهة الجائحة بالدور الملحمي.وكانت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، أعلنت عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى أمس.