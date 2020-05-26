لبنان يسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في لبنان اليوم الثلاثاء تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 1140 حالة.وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة.وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 689 حالة.وكان مجلس الوزراء اللبناني مدد التعبئة العامة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد حتى السابع من يونيو المقبل.