محمد رمضان من الساحل الشمالي: يا أهلًا بالصيف (صورة)
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:24 م
ياسمين عباسطباعة
شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له أثناء وجوده في الساحل الشمالي.
وظهر محمد رمضان وهو يحاول إشعال سيجارته، حيث حيث يقضي إجازة عيد الفطر مع أسرته بالساحل الشمالي، معلقًا على الصورة بقوله: "يا أهلًا بالصيف 2020"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مشيدين بأدائه في مسلسل "البرنس" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
ومن ناحية أخرى، قال الفنان محمد رمضان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، إن فريق عمل مسلسل البرنس جميعهم موهوبين وقدموا عمل درامي رائع جدا ومختلف جدًا، مشيرًا إلى أن مسلسله المقبل سوف يكون على نهج "البرنس" من حيث مساحة الأدوار الكبيرة للممثلين، خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسل "البرنس" أثناء عرضه في شهر رمضان 2020.
وأضاف أن المخرج محمد سامي أعطى مساحات لكل ممثل في "البرنس" حتي يستطيع أن يظهر إمكانياته التمثيلية، موضحًا أن كواليس مسلسل "البرنس" كانت مليئة بالأجواء العائلية، معبرًا "كنا أسرة واحدة"، لذلك وصل العمل إلى قلوب المشاهدين. شاهد
وظهر محمد رمضان وهو يحاول إشعال سيجارته، حيث حيث يقضي إجازة عيد الفطر مع أسرته بالساحل الشمالي، معلقًا على الصورة بقوله: "يا أهلًا بالصيف 2020"، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه مشيدين بأدائه في مسلسل "البرنس" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.
مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
ومن ناحية أخرى، قال الفنان محمد رمضان، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، إن فريق عمل مسلسل البرنس جميعهم موهوبين وقدموا عمل درامي رائع جدا ومختلف جدًا، مشيرًا إلى أن مسلسله المقبل سوف يكون على نهج "البرنس" من حيث مساحة الأدوار الكبيرة للممثلين، خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسل "البرنس" أثناء عرضه في شهر رمضان 2020.
وأضاف أن المخرج محمد سامي أعطى مساحات لكل ممثل في "البرنس" حتي يستطيع أن يظهر إمكانياته التمثيلية، موضحًا أن كواليس مسلسل "البرنس" كانت مليئة بالأجواء العائلية، معبرًا "كنا أسرة واحدة"، لذلك وصل العمل إلى قلوب المشاهدين. شاهد