«صحة كفر الشيخ» تخصص 11 مستشفى لعلاج مصابي كورونا

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه قد تم تخصيص 11 مستشفى في كافة مدن ومراكز المحافظة لإستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.وأضافت، وكيلة الوزارة، خلال تصريح خاص ل "الدستور"، أن تلك المستشفيات علي النحو التالي: العبور، تأمين صحي فوه، كفر الشيخ العام، دسوق العام، سيدي سالم المركزي، قلين المركزي، الحامول المركزي، فوه المركزي، سيدي غازي المركزي، صدر كفر الشيخ، حميات كفر الشيخ، حميات دسوق.وأوضحت وكيل صحة كفر الشيخ، أن كافة المستلزمات الطبية متوفرة بكميات كبيرة بالمستشفيات وكذلك مستلزمات الوقاية للطاقم الطبي وكافة العاملين بتلك المستشفيات فهم خط المواجهة الأول، والوزارة تضع سلامتهم وأمنهم نصب أعينها دائما.