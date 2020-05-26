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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

18 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:23 م
موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد
أ ش أ
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء، بلغت 18 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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