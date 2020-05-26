18 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الثلاثاء، بلغت 18 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين.وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.