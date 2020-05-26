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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: كورونا اختبارا يتعين دراسته من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:21 م
لافروف
لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن فيروس كورونا المستجد يمثل اختبارا جديا، مشيرا إلى ضرورة دراسة المسائل المتعلقة بالأمن البيولوجي من قبل الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وقال لافروف، خلال اجتماع لمجلس وزراء خارجية المنظمة عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء: "إن انتشار وباء كورونا المستجد يشكل امتحانا جديا، وله تأثير على نظام العلاقات الدولية بأكمله".

وأضاف وزير خارجية روسيا: "لقد أصبح هذا الوباء يمثل تحديا لكل دولة ولتجمعات الدول، وعلينا اليوم أن نحلل بعناية الأمر، ونحدد ما هي الاستنتاجات التي يجب أن تخرج منظمتنا بها". وأكد لافروف أن الطلب قائم على إمكانات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإبداء ردود الفعل اللازمة على هذه التهديدات.

يُذكر أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي منظمة حكومية دولية أُسست عام 2002،ويضم هذا التحالف السياسي العسكري ست دول أعضاء هي روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

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