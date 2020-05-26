وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص

علق الناقد دكتور وليد سيف٬ أستاذ ورئيس قسم السينما والتليفزيون بالمعهد العالي للنقد الفني٬ على مسلسل "القمر آخر الدنيا" للسيناريست الدكتور ثناء هاشم٬ عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلًا: "حققت كاتبة السيناريو المبدعة وأستاذة السيناريو بمعهد السينما الدكتورة ثناء هاشم٬ ما يمكن اعتباره بناء نموذجي لسيناريو عن أصل أدبي".وتابع سيف: "فقد عبرت في مسلسل القمر آخر الدنيا عن روح النص الرائعة لرواية محمود الوردانى "طعم الحريق" بامتياز وأبدعت فيما أضافته من أحداث ومواقف بحيث لم تغب الفكرة الأصلية لو للحظة واحدة في مسلسل من ثلاثين حلقة دون اللجوء إلى الحشو أو التطويل المعتاد، ورسمت شخصياتها بمهارة وأضافت لها العمق والأبعاد التى تجعلها شخصيات نابضة ومؤثرة ومعبرة عن المضمون ببلاغة".