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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق تام لجميع الحدائق والمتنزهات في ثالث أيام العيد بأسيوط (صور)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:08 م
استمرار الغلق في
استمرار الغلق في ايام العيد
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار الالتزام بإجراءات وقرارات الحكومة، حيث شهد ثالث أيام عيد الفطر المبارك غلقا تاما لكافة الحدائق والمتنزهات العامة ومنع التجمعات وخصوصًا على كورنيش النيل ومنع وسائل النقل العام ومنع الزيارات للمدافن واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية مخالفة، وذلك بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأي تجمع من المواطنين بمناسبة العيد وذلك تفعيلا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح أن متابعة قرارات الحكومة تتم على مدار الساعة من خلال لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية بالمدن والقرى والاتصال الدائم بين غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وغرف العمليات بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية لضمان الالتزام بكافة المدن والقرى، مشيرًا إلى تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين ومداخل القرى بجانب الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة في مجال التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية خاصة الصحية وتطهير بعض الشوارع والقرى في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار المحافظ، إلى أن الدولة التي لا تدخر جهدا في سبيل تحقيق أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتسير في كل الاتجاهات توازيا ضمن خطة شاملة في هذا الشأن، مناشدا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل ومنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظًا على صحتهم، لافتًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.
استمرار الغلق في ايام العيد
استمرار الغلق في ايام العيد
استمرار الغلق في ايام العيد
استمرار الغلق في ايام العيد
استمرار الغلق في ايام العيد
استمرار الغلق في ايام العيد
استمرار الغلق في ايام العيد
استمرار الغلق في ايام العيد

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