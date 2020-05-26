مكافحة الإرهاب العراقي يعلن مقتل معتز نومان الجبوري

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل ما يسمى والي العراق الإرهابي معتز نومان الجبوري.وذكرت وكالة الأنباء العراقية، تمكن قوات الأمن العراقية صباح اليوم من تدمير 3 سيارات لتنظيم داعش الإرهابي في صحراء الرطبة، كما استولت على الأسلحة، والأفخاخ المتفجرة، ودمرت عددًا من معسكراتها، وبدأت العملية بعد أن اكتشفت طائرتان عسكريتان 3 مركبات مسلحة خلال عملية مراقبة.كما أعلن الخميس الماضي، المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي، العميد يحيى رسول، أن المعتقل عبدالناصر قرداش من أخطر إرهابيي داعش وكان مرشحا لخلافة البغدادي.وقال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي، إن الإرهابي عبدالناصر قرداش أشرف على تنفيذ عمليات إرهابية في العراق، موضحًا أن عملية اعتقاله مبنية على معلومات استخباراتية عراقية، بالإضافة إلى أنها شكلت ضربة قوية لتنظيم داعش.وأضاف المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي أن القوات العراقية مستمرة في تنفيذ عمليات نوعية ضد تنظيم داعش الإرهابي.