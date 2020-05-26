رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لماذ انتصر المصريون لقرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:04 م
عبد الناصر
عبد الناصر
نضال ممدوح
طباعة
في كتابه "التاريخ الشعبي لمصر في فترة الحكم الناصري" والصادر عن الهيئة العامة للكتاب، يشير مؤلفه الدكتور خالد أبو الليل، إلى أن ردود أفعال الشارع المصري تباينت حول قرار تأميم قناة السويس والذي أصدره الزعيم جمال عبدالناصر في مثل هذا اليوم 1956، وهو يلقي خطابه في ميدان المنشية بالإسكندرية، بمناسبة الاحتفال باستقبال العيد الخامس لثورة 23 يوليو 1952.

فيسرد أحد البحوثات قصة تأجير القناة للأجانب، والأسباب التي أدت إلى ضرورة تأميمها، فيقول: "جمال حب يمول السد العالي، راح البنك الدولي رفض يموله، فاقترح تأميم قناة السويس، قناة السويس أيام الخديو إسماعيل عقد اشترته إنجلترا وفرنسا المؤسسة ليها دليسيبس، وطبعا باعها الخديو بسبب الفشخرة، اشترتها إنجلترا وحكم العقد بنص المدة 99 سنة تأجير، وكان العقد ظالمًا، وكان فاضل له مدة قصيرة وينتهي بعد 19 سنة، لكن عبد الناصر كان عارف أن العقد يمتد وينعقد من نفسه دون موافقة مصر، عشان كده أمم القناة، ودخلنا في حرب 56 وانتصرنا".

وقال مبحوث آخر إن قرار التأميم جاء بسبب تدخل إسرائيل، لمنع تمويل بناء السد العالي، وللوقوف ضد موافقة أمريكا علي هذا التمويل من ناحية، ولتصدير الأسلحة لمصر من ناحية أخري، لرد هجوم إسرائيل علي غزة، وقد أدي هذا الرفض الأمريكي إلي استعانة عبدالناصر بالاتحاد السوفيتي، الذي وافق علي الفور، مما ولد تخوفًا لدي أمريكا والغرب من هذا التحالف المصري السوفيتي، خشية انتشار المذهب الشيوعي في الشرق الأوسط.

يقول المبحوث: "عبدالناصر أمم القناة علشان يبني السد العالي، دي قصة لازم تعرفها كل الأجيال. باختصار هو عاوز يبني السد العالي، مامعاهوش فلوس، قال للأمريكان: عايزين نبني السد العالي، فوعدوه الأمريكان ببناء السد، والبنك الدولي وعد يساهم في بناء السد العالي، إسرائيل من ساعة ما قامت مش عايزة مصر يبقي ليها علاقة كويسة بأمريكا، فراحت إسرائيل اعتدت علي غزة، وأحرجت الثورة المصرية. ف الوقت ده كان جمال عبدالناصر يعمل إيه؟ طلب أسلحة من الأمريكان، الأمريكان مادالوش. أصل إسرائيل مش هاتسمح إن مصر وأمريكا يبقوا صحاب، اضطر صاحبنا يمد إيديه للاتحاد السوفيتي، راح مدي له سلاح، قامت الدنيا ومقعدتش. وبكده عبد الناصر بقي عدو ليهم، وقعدوا يقولوا إن عبدالناصر هيدخل الشيوعية ف الشرق الأوسط. كبرت في دماغه لازم يجيب سلاح".

موضوعات متعلقة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

الجيزة تواجه مخالفات اختراق قرارات عيد الفطر (صور)

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات لمشاهدة أفلام العيد 2020

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

«الصحة»: الأطقم الطبية ثروة مصر فى مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

منوعات

كورونا يهدد حيتان المحيط بالانقراض

دخان حرائق الغابات يقتل 445 أستراليًا

الصين تسير رحلات طيران لإجلاء مواطنيها العالقين فى الهند

«العربي للطفولة» يتبرع بـ50 ألف دولار للأطفال اللاجئين

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص

لماذ انتصر المصريون لقرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس؟

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم الوثائقي «الشيف فلين» الخميس

الحلقة 28 والأخيرة من رواية «الصديق أبوبكر».. وفاته