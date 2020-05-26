إسبانيا تعلن الحداد 10 أيام على ضحايا كورونا

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل بإعلان إسبانيا الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على ضحايا فيروس كورونا المستجد.وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السبت الماضي، قد أعلن أن بلاده ستبدأ في استقبال السياح اعتبارًا من يوليو المقبل، قائلًا: إن "قدوم السياح إلى إسبانيا سيبدأ في يوليو، وسنضمن عدم تشكيلهم أي خطر"، مضيفًا: "أشجع الإسبان على تجهيز برامج عطلهم الصيفية من الآن".وأضاف أن حكومته "بذلت جهودًا لتخفيف أضرار قطاع السياحة جراء تفشي فيروس كورونا، حيث دعمت القطاع بـ6 مليارات و441 مليون يورو".وأفاد بأن "العديد من الأسر الإسبانية تعيش في خط الفقر جراء كورونا، ورغم ذلك فالبلاد خلفت وراءها الأيام الصعبة، وتسير تدريجيًا نحو عودة الحياة الطبيعية".