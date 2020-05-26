رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إسبانيا تعلن الحداد 10 أيام على ضحايا كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:02 م
أسبانيا
أسبانيا
ياسمين عباس
طباعة
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل بإعلان إسبانيا الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على ضحايا فيروس كورونا المستجد.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، السبت الماضي، قد أعلن أن بلاده ستبدأ في استقبال السياح اعتبارًا من يوليو المقبل، قائلًا: إن "قدوم السياح إلى إسبانيا سيبدأ في يوليو، وسنضمن عدم تشكيلهم أي خطر"، مضيفًا: "أشجع الإسبان على تجهيز برامج عطلهم الصيفية من الآن".

وأضاف أن حكومته "بذلت جهودًا لتخفيف أضرار قطاع السياحة جراء تفشي فيروس كورونا، حيث دعمت القطاع بـ6 مليارات و441 مليون يورو".

وأفاد بأن "العديد من الأسر الإسبانية تعيش في خط الفقر جراء كورونا، ورغم ذلك فالبلاد خلفت وراءها الأيام الصعبة، وتسير تدريجيًا نحو عودة الحياة الطبيعية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات لمشاهدة أفلام العيد 2020

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

«المالية» تكشف حجم مصادر التمويل خلال العام المالي المقبل

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

«الصحة»: الأطقم الطبية ثروة مصر فى مواجهة أزمة كورونا (فيديو)

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

منوعات

كورونا يهدد حيتان المحيط بالانقراض

دخان حرائق الغابات يقتل 445 أستراليًا

الصين تسير رحلات طيران لإجلاء مواطنيها العالقين فى الهند

«العربي للطفولة» يتبرع بـ50 ألف دولار للأطفال اللاجئين

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
المزيد

الثقافة

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص

لماذ انتصر المصريون لقرار عبدالناصر بتأميم قناة السويس؟

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم الوثائقي «الشيف فلين» الخميس

الحلقة 28 والأخيرة من رواية «الصديق أبوبكر».. وفاته