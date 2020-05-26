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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تكشف عن قائمة المتاجر المقرر إعادة فتحها

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:57 م
بريطانيا
بريطانيا
منار أحمد
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أصدرت الحكومة البريطانية قائمة بالمتاجر التي ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها، اعتبارًا من 15 يونيو، طالما أنهم قادرون على اتباع المبادئ والإجراءات الخاصة بفيروس كورونا المستجد لحماية المتسوقين والموظفين.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، سيسمح لمتاجر التجزئة "غير الضرورية"، بما في ذلك متاجر الأزياء ومحلات المراهنات ومحلات الأعمال الخيرية، بفتح أبوابها بعد إغلاقها منذ شهر مارس كجزء من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا على مستوى الدولة.

كما ستمنح متاجر الهدايا ومساحات البيع بالتجزئة في المتاحف والمسارح والمكتبات والمواقع التراثية والمواقع السياحية الضوء الأخضر لفتحها، مما يفتح الطريق أمام الزوار للعودة إلى النقاط السياحية الساخنة.

وقد أعطيت مراكز الحدائق والوكلاء العقاريون الضوء الأخضر لإعادة افتتاحهما الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الأسواق الخارجية وصالات عرض السيارات ستكون قادرة على الافتتاح اعتبارًا من 1 يونيو، إذا كانت آمنة للقيام بذلك، مشيرًا إلى أن خطر انتقال العدوى أقل في المناطق الخارجية، حيث يمكن أن يكون تطبيق التباعد الاجتماعي أسهل.

وأضاف جونسون: "سنحدد تقييمنا الرسمي للاختبارات الخمسة التي حددناها لتخفيف الإغلاق في وقت لاحق هذا الأسبوع كجزء من المراجعة الثلاثة الأسبوعية التى يُطلب منا قانونًا إجراؤها بحلول يوم الخميس".

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