كورونا يهدد حيتان المحيط بالانقراض

تتعارض القيود المفروضة لوقف تفشي فيروس كورونا مع تعاون عمره أعوام عبر الحدود لوقف تراجع أعداد "الحيتان الحقيقية" المهددة بالانقراض في شمال المحيط الأطلسي.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن خبراء الحفاظ على الطبيعة القول إنه من بين التداعيات الناتجة عن قيود مكافحة الوباء وقف الرحلات الجوية، حيث أجبرت الموارد المجهدة الحكومة الاتحادية الكندية على خفض بعض رحلات المراقبة فوق خليج سان لورانس.وأوضح الخبراء أن حظر التجمعات الكبيرة وغلق الحدود مع الولايات المتحدة وبين المقاطعات سوف يعرقل أيضا البحث القيم هذا الصيف حول أسباب نفوق هذا النوع، ويعوق مهام إنقاذ الحيتان.ويقوم باحثون كنديون وأمريكيون برحلتين في الخليج كل صيف لالتقاط صور قريبة وجمع عينات من الحيتان المهاجرة، وتعتبر الرحلات، التي تم إلغاء أولها هذا العام الآن، ضرورية لمعرفة التفاصيل الرئيسية حول صحة الحيتان وعدد الصغار التي تمت ولادتها خلال فصل الشتاء.