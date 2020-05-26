المعمل الجنائي يفحص أسباب حريق مخزن بالمقطم

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، اليوم الثلاثاء، ندب الآدلة الجنائية؛ لمعاينة حريق شب داخل غرفة حارس عقار ومخزن في المقطم، وإعداد تقرير لمعرفة أسباب الحريق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل غرفة حارس عقار ومخزن فى المقطم، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات دون وقوع إصابات.تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق أسفل عقار فى المقطم، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه، دون إصابات.حُررر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.