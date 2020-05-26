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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الأردنية للأفلام» تعرض الفيلم الوثائقي «الشيف فلين» الخميس

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:50 م
لقطة من الفيلم
لقطة من الفيلم
نضال ممدوح
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تبث الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في التاسعة مساء الخميس المقبل، عرضًا للفيلم الوثائقي Chef Flynn أو "الشيف فلين"، من إخراج كاميرون ييتس، الفيلم إنتاج 2018 وتبلغ مدة عرضه 83 دقيقة.

يتتبع الفيلم قصة "فلين ماك جاري"، صبي عمره عشر سنوات، يحوّل غرفة المعيشة الخاصة به إلى مطعم ويستعين بزملائه في الصف كطهاة مساعدين لتقديم قائمة طعام مستوحاة من الفناء الخلفي لجيرانه، بدخوله عالم الشهرة فجأة، يتفوق "فلين" ليتخطى حدود مطبخه الصغير فى غرفته وكاميرا والدته، وينطلق في تحد لعالم الطهي العالمي.

يستعرض الفيلم لقطات أرشيفية لأكثر من 18 سنة، ويعكس صورة حميمية لنجم صاعد يجد نفسه تحت أضواء الشهرة في سن مبكرة، كما ينقل الفيلم صورة للأم التي تتخلى عن أمومتها في سبيل تعزيز شغف ابنها.

عرض فيلم "الشيف فلين" في مهرجان صندانس السينمائي ومهرجان برلين السينمائي (ليلة الافتتاح – قسم سينما الطهي) ومهرجان الجنوب ساوث ويست السينمائى ومهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي ومهرجان هوت دوكس.

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