نشاط في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية (صور)

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطًا في حركة العمل، حيث تواجد بالميناء 69 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة 27 سفينة جار تفريغها، منها 5 سفن حاويات، و2 سفينة بترول، و11 سفينة بضائع عامة، و4 سفن صب جاف، وعبّارتين.كما تواجد بالمخطاف الداخلي 4 سفن علي متنها صويا، وقمح، وخشب، وتواجد بالمخطاف الخارجي 25 سفينة، وتم دخول وخروج 5 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء إن إدارة حركة البضائع سجّلت معدلات أعلي في حركة الشحن والتفريغ، حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 63 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 4686 طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 116 حاوية، بينما الواردة 1066 حاوية.أضاف شاهين، أنه تم التنبيه علي الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل كل الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، واتخاذ الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).