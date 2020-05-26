بريطانيا تبدأ تجربة «عقار جيلياد» مع مصابي كورونا

قالت وزارة الصحة البريطانية، الثلاثاء، إن البلاد ستقدم عقارًا مضادًا للفيروسات إلى بعض مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المرجح أن يستفيد منه عدد كبير كجزء من التعاون مع شركة جيلياد المصنعة للعقار.ونقلت وكالة رويتز، عن وزارة الصحة قولها إن البيانات المبكرة من التجارب السريرية حول العالم أظهرت أن الدواء يمكن أن يقصر وقت الشفاء لمرضى (كوفيد 19) لمدة أربعة أيام.من ناحيته، قال وزير الابتكار البريطاني جيمس بيثيل: "بينما نتنقل في هذه الفترة غير المسبوقة يجب أن نكون في المقدمة من أحدث التطورات الطبية، في حين أن ضمان سلامة المرضى دائمًا ما يظل أولوية قصوى".أضاف: "سنستمر في مراقبة نجاح عقار ريمديسفير في التجارب السريرية في جميع أنحاء البلاد لضمان أفضل النتائج للمرضى في المملكة المتحدة."وقالت الحكومة إن تخصيص الأدوية سيحدده المكان الذي ستحقق فيه أكبر فائدة، لكنها لم تذكر عدد المرضى الذين سيتم علاجهم بموجب هذا الترتيب.