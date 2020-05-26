مواطنو أسوان يلتزمون بإجراءات الحكومة في ثالث أيام العيد

شهد مركز ومدينة كوم أمبو، التابع لمحافظة أسوان، في ثالث أيام عيد الفطر، التزاما كاملا من المواطنين بعدم التجمعات بشوارع وميادين المدينة؛ تنفيذًا لتعليمات المحافظ أسوان وتوجيهات الحكومة، للحد من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ حفاظًا على صحة المواطنين.وتواجدت دوريات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، بالتعاون مع مركز شرطة المركز، فى شوارع المدينة على مدار الـ24 ساعة، لمنع أي تجمعات بجميع محاور المدينة.وتواجد ضباط المرور بمواقف السيارات الإقليمية والداخل بمدينة كوم أمبو التي يصل عددها 14 موقفًا، إضافة إلى تواجد شرطة العائمات لمنع عمل اللنشات الخاصة بنهر النيل لمرسي كوم أمبو؛ للحد من تفشي الفيروس القاتل.