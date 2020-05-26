جومانا مراد بصحبة يسرا فى كواليس مسلسل «خيانة عهد» (صور)

شاركت الفنانة السورية جومانا مراد، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها بصحبة الفنانة يسرا من كواليس مسلسل "خيانة عهد" الذى عُرض خلال شهر رمضان 2020.وعلقت جومانا مراد على الصور قائلة: "عهد وشيرين وحشووووني أوي يا ترى هما وحشوكم إنتو كمان؟ كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها، مشيدين بأدائها في المسلسل، وعودتها للدراما بعد غياب استمر لأكثر من 7 سنوات.مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهني، وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد ومحمد أبوالسعد، والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.