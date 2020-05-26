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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

24 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:41 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 202 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 24 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7556 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 67 مصابًا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4841، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 148023 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسئولية.

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