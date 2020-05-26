«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

أرسلت وزارة الصحة والسكان خطابًا إلى كل الجهات والقطاعات التابعة لها بتحديد الأعداد المطلوبة من "الأطباء البشريين، الأسنان، الصيادلة، التمريض العالي، الكيميائيين، فنيي التمريض، الفنيين الصحيين، من المحالين للمعاش حديثًا منذ عام فأقل أو أقل من عامين، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك فى ظل مواجهة أزمة كورونا.وخاطبت الوزارة؛ كلا من "الهيئة العامة للتأمين الصحى، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، هيئة الإسعاف المصرية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الأمانة الفنية للمجلس القومى للصحة النفسية، مديرى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك لموافاتها ببيانات أعداد الفئات المشار إليها، وفق نموذج استرشادي، وذلك لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية.