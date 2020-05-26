1787 إصابة و57 وفاة جديدة بكورونا في إيران

قال كيانوش جيهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية، إن 1787 شخصًا أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في إيران.وأكد ضاف جيهانبور، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، وفاة 57 شخصًا آخرين بسبب الفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، مضيفًا أن 2567 حالة في وضع حرج.وأشار إلى أنه حتى الآن، تم إجراء أكثر من 837000 اختبار في إيران لتشخيص فيروس كورونا.وتواصل إيران مراقبة وضع فيروس كورونا في البلاد، وبحسب التقارير الأخيرة من المسئولين الإيرانيين، فقد أصيب أكثر من 139500 شخص حتى الآن، وفي الوقت نفسه، تم شفاء أكثر من 109400 شخص من المرض.وتواصل الدولة تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء المزيد من الانتشار. وبحسب ما ورد، تم نقل المرض إلى إيران من قبل رجل أعمال من مدينة قم الإيرانية، ذهب في رحلة عمل إلى الصين، وعلى الرغم من التحذيرات الرسمية، فقد توفي الرجل في وقت لاحق.