الصين ترسل خبراء طبيين لغينيا للمساعدة في مكافحة كورونا
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:32 م
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أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، إرسال فريق خبراء طبيين إلى غينيا الاستوائية لدعم جهود الاستجابة لفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح اليوم- إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قامت بتشكيل الفريق الذي يضم خبراء من مقاطعة هونان بوسط البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح اليوم- إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قامت بتشكيل الفريق الذي يضم خبراء من مقاطعة هونان بوسط البلاد.