الصين ترسل خبراء طبيين لغينيا للمساعدة في مكافحة كورونا

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء، إرسال فريق خبراء طبيين إلى غينيا الاستوائية لدعم جهود الاستجابة لفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" –في تصريح اليوم- إن اللجنة الوطنية للصحة في الصين قامت بتشكيل الفريق الذي يضم خبراء من مقاطعة هونان بوسط البلاد.