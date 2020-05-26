تدمير 3 سيارات مفخخة لداعش في صحراء العراق

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، الثلاثاء، أن قوات الأمن العراقية تمكنت من تدمير 3 سيارات لتنظيم داعش الإرهابي في صحراء الرطبة.فيما أشارت الوكالة العراقية، في تقرير لها، إلى أن قوات الأمن استولت على الأسلحة، والأفخاخ المتفجرة، ودمرت عددًا من معسكراتها، وبدأت العملية بعد أن اكتشفت طائرتان عسكريتان 3 مركبات مسلحة خلال عملية مراقبة.أضاف التقرير أن إحدى المركبات أطلقت نيرانها على الطائرات، ما تسبب في أضرار طفيفة.في الأسبوع الماضي، قال العراق إنه ألقى القبض على زعيم داعش الإرهابي عبدالناصر قرداش، الذي يعتبر خليفة لرئيس التنظيم السابق أبوبكر البغدادي، وهو الذي شغل منصب رئيس إحدى لجان الجماعة الإرهابية، وخدم تحت قيادة أبومصعب الزرقاوي، الذي قاد المجموعة التي سبقت التنظيم الإرهابي.