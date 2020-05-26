«التشكيليين» تطلق مبادرة لنحت تمثال ونصب تذكارى لـ«منسى»

أطلقت الدكتورة صفية القباني، نقيب الفنانين التشكيليين، مبادرة لنحاتين مصر أعضاء النقابة لإنشاء تمثال للشهيد أحمد منسي الأسطورة ونصب تذكاري يليق بصاحبه ولتخليد ذكراه؛ وذلك ظهر اليوم على الصفحة الرسمية للنقابة.وأكدت "القباني" على أن الهدف من المبارة هو تصميم تمثال ونصب تذكاري، تخليدًا لذكري شهداء الوطن، الذين ضحوا بدمائهم الذكية وأرواحهم الغالية، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وأن ذلك العمل إنما هو أقل ما يقدم للشهداء تكريمًا وتخليدًا لذكراهم الطيبة، وهذا العمل يمثل نصبًا ميدانيًا وتصميمًا متكاملًا سيشارك فيه معماريون ونحاتون ومصممون.فيما أوضحت نقيب التشكيليين أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ تمثال بارتفاع متر واحد كماكيت لتوضيح الفكرة وأسلوب وطريقة الأداء التي سوف ينفذ بها التمثال، ثم تشكيل لجنة متخصصة من أساتذة الفنون الجميلة لاختيار المكان والأبعاد التي سوف ينفذ بها التمثال على أرض الواقع، وتعلن مسابقة يتقدم لها المتخصصون في النحت الميداني وتكون لهم سابقة أعمال تؤكد خبراتهم في الأعمال الميدانية.