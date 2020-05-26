ضبط عاطل وزوجته يتاجران في المخدرات بالمطرية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل وزوجته حولا مسكنهما إلى وكر لبيع المواد المخدرة في المطرية، حيث جرى ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، بمنطقة المطرية، وعثر بحوزتهما على «كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام، طبنجة صوت، 9 طلقات صوت، مبلغ مالي، هاتف محمول».وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والطبنجة بقصد الدفاع.أمر اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.