تعافي 31 حالة من كورونا بالوادي الجديد

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بمحافظة الوادي الجديد برئاسة الدكتورة حنان مجدي، وفاة حالتين إثر إصابتهما بفيروس كورونا منهم رجل مسن يبلغ من العمر 77 عاما.وأكدت اللجنة، خروج حالة واحدة من عزل أبو تيج بعد تماثلها للشفاء ووصولها لمحافظة الوادي الجديد، ليرتفع إجمالي المتعافين لـ31 حالة، فيما سجلت حالة إيجابية جديدة من مدينة موط بمركز الداخلة ليصبح إجمالي حالات الإصابة 49 حالة حتى الآن.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خروج جميع الحالات المصابة التي حولت لمستشفى عزل إسنا ووصولها للوادي الجديد بعد تماثلها للشفاء تماما.وأشار إلى بقاء 19 حالة بمستشفيات العزل بملوي وأبو تيج تحولت نتائج بعضهم من إيجابية إلى سلبية نظرا لاستقرار حالتهم بعد رحلة العلاج، مشددا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة في حال التواجد خارج المنزل للضرورة بالأماكن العامة الأسواق - المخابز- المواصلات العامة والمصالح الحكومية.