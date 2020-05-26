مصر للطيران تواصل استعداداتها لعودة الحركة الجوية إلى المطارات

تستعد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، تحسبًا لعودة حركة الطيران إلى الموانئ الجوية المصرية خلال الفترة المستقبلية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والصحية.وذلك وفقًا لتوجيهات وتعليمات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه الطيار منتصر مناع، تنفيذًا لاشتراطات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.ويواصل مسئولو شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية عمليات التعقيم والتطهير بكل المنشآت والقطاعات والإدارات التابعة لها، كما يتم تكثيف عمليات التعقيم والتطهير للهناجر الموجودة بمطار القاهرة الدولي، والتى تعتبر عصب الحياة العملية للشركة طوال اليوم، فضلًا عن استخدام التباعد الاجتماعى بين العاملين بكل المنشآت، وذلك للحفاظ على أمن وحياة وسلامة آلاف العاملين بالشركة.وتعد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أحد أهم الشركات التى تعمل في مجال صيانة الطائرات، وتسعى مئات شركات الطيران التى تعمل بمطار القاهرة الدولى بالتعاقد معها لصيانة طائراتها.