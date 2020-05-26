المذيعة رحمة خالد تتألق في «فوتوسيشن العيد»

تألقت المذيعة الشابة، رحمة خالد، بجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، نشرتها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".وظهرت رحمة خالد بإطلالة أنيقة مرتدية بلوزة سوداء اللون، منقطة بالأبيض، وتنورة سوداء اللون ذات كسر طويلة، وتركت شعرها منسدلًا على أكتافها، وعلقت المذيعة الشابة على صورها: "فوتوسيشن العيد".وتقدم المذيعة رحمة خالد، حاليًا، مجموعة من الحلقات تحت عنوان "مشوار رحمة"، للتوعية بمتلازمة داون وأصحابها وإدماجهم في المجتمع لجيل نافع متفاعل مع وطنه.وقالت رحمة خالد، في تصريحات لـ«الدستور»: «ييجيلى رسايل كتير في الصفحة بتسألني إنتي وصلتي لكده ازاي؟.. بتتكلمي كويس وعندك شخصية ورأي ومش مضايقة إنك من ذوي متلازمة الداون وبطلة رياضية ومتخرجة وحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق».وأضافت أن الناس أعجبت بكونها استطاعت أن تجد ذاتها، من خلال تحقيقها العمل الذي طالما حلمت به، وهو العمل كمذيعة تليفزيونية وذلك بعد التخرج مباشرة.وعن فكرة البرنامج، تقول رحمة: «الوقت ده كانت بداية الحظر وعندي وقت فراغ فقررت أحكي مشواري علشان أفيد الناس وكمان أعمل توعية وادى أمل للأمهات والآباء الجدد علشان يطلع جيل متفاعل مع المجتمع ونافع».ورحمة خالد هى مذيعة شابة مصرية عشرينية العمر، نجحت في أن تصبح أول مذيعة من ذوى متلازمة داون، وقد حصدت لقب المرأة الأكثر تأثيرًا لعام 2015، بالإضافة إلى كونها سباحة محترفة، حيث حصدت ألقابًا وطنية وأوليمبية في رياضتى السباحة والتنس.