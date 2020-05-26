الإجراءات الوقائية للرضاعة الطبيعية حال إصابة الأم بكورونا

حددت وزارة الصحة والسكان إجراءات حماية الأطفال من الإصابة بفيروس كورونا أثناء الرضاعة الطبيعية، لافتة إلى ضرورة الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية لأطول فترة ممكنة وعدم الفطام مبكرًا لزيادة مناعة الطفل.وأوضحت أنه في حالة الاشتباه بإصابة الأم بفيروس كورونا يمكن الاستمرار فى الرضاعة الطبيعية إذا رغبت مع اتخاذ الاحتياطات التالية؛ ارتداء قناع طبى أثناء الرضاعة، غسل الأيدى قبل وبعد ملامسة الطفل، تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار.وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الإثنين، خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ4900 متعاف.وأضافت أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقالت إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنها 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.