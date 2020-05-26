دورات لتعليم «غسل وتكفين» ضحايا كورونا بالشرقية

أعلنت الجمعية الشعبية لحماية المستهلك بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، تنظيم دورات لتعليم كيفية إجراء عمليات الغٌسل والتكفين، لمرضى كورونا، وفقا للإجراءات الوقائية التى تمنع نقل العدوى.وقال إبراهيم الزهار، أحد مؤسسى الجمعية، إنه نظرا لوجود وفيات، والعجز فى عدد الذين يتمكنون من تغسيل وتكفين الحالات، فإنه تم تدشين المبادرة، وتطوع بها عددا من الأهالى، للمشاركة فى هذا الثواب.وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك العديد من الحالت المتوفية بفيروس كورونا يتخلى عنها الجميع خوفا من العدوى، مما استدعى القيام بهذه المبادرة حتى يتم تشييعهم لمثواهم الأخير وإكرامهم بالغسل والدفن.وأوضح أن العديد من أهالى بلبيس شاركوا بالتبرع بالمعدات اللازمة لذلك كالبدل المستخدمة فى عمليات الغسل والتعامل مع مصابى ووفيات الفيروس، إلى جانب بعض النعشوش المخصصة لذلك الشأن.