الحكومة التشيكية تمضي قدما في خططها الاستثمارية

صرح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، للصحفيين، بأن الحكومة سوف تمضي قدما في خططها الاستثمارية لتعزيز الاقتصاد الذي يعاني جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد19-).وأشار بابيش في تصريحاته إلى أن مشاريع البناء هي بين الاستثمارات التي يمكن أن تساعد في النمو الاقتصادي.وقال بابيش: "الاستثمارات تمثل أولوية لنا، وسوف نفحص بالطبع ميزانية 2020 مجددا".وتابع: "لا يمكننا تحمل التخلي عن الاستثمار في الوقت الحالي. وسوف توفر الحكومة التمويل للمشاريع لمكافحة الجفاف"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.يشار إلى أن الحكومة ضاعفت الرقم المستهدف للعجز في ميزانية 2020 إلى 300 مليار كرونه تشيكي، من السقف الأصلي، وهو 40 مليار كرونه تشيكي.وكان محافظ البنك المركزي جيري روسنوك، قال إن العجز قد يكون أكبر من الخطة الحالية.