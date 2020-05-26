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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سنغافورة تعتزم زيادة دعم الأجور للشركات الأكثر تضررًا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:22 ص
هنج سوي كيت
هنج سوي كيت
وكالات
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أعلن نائب رئيس الوزراء السنغافوري، هنج سوي كيت، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم زيادة دعم الأجور لشركات الأنشطة التي لن تتمكن من استئناف العمل بصورة فورية بمجرد رفع الإغلاق الجزئي، وذلك بنسب تصل إلى 75% حتى أغسطس أو حتى السماح لهذه الشركات باستئناف مزاولة نشاطها.

ووفقا لما أوضحته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن هذه الأنشطة تشمل منافذ البيع بالتجزئة وصالات الألعاب الرياضية واللياقة البدنية.

ووفقًا لما أعلنه هنج، فإنه ستتم زيادة مستوى دعم الأجور للشركات العاملة في القطاعات الأكثر تضررا من 25% في السابق إلى 75% أو 50%.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة خطط دعم الأجور إلى 9ر2 مليار دولار سنغافوري (الدولار السنغافوري يساوي 0.7 دولار أمريكي)، وتوجه الحكومة ما مجموعه 23.5 مليار دولار سنغافوري للشركات لدعم تكاليف الأجور لعشرة أشهر.

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