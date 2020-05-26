عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتخطى 47 ألفًا

أظهرت بيانات حديثة أن عدد وفيات «كوفيد- 19» في بريطانيا ارتفع إلى 47347 على الأقل اليوم الثلاثاء.وقد تكون هذه التكلفة البشرية المروعة للتفشي السمة الواضحة لفترة تولي بوريس جونسون رئاسة الوزراء بالبلاد.وفي سياق آخر، حذرت نقابة المعلمين في بريطانيا من أن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، بالمضى قدمًا في إعادة فتح المدارس الابتدائية فى إنجلترا بشكل جزئى في أول يونيو المقبل "يتنافى بشكل خطير" مع وجود أدلة علمية حول خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» لدى التلاميذ والمعلمين والآباء، مما قد يؤدي لموجة ثانية من الإصابات بالفيروس.وقال اتحاد المعلمين في بريطانيا- حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية في موقعها على الإنترنت اليوم الإثنين- إنه لن يكون من المناسب بالنسبة للمدارس- التي كانت مفتوحة فقط للتلاميذ الضعفاء وأطفال العمال الرئيسيين أثناء الإغلاق- أن تفتح على نطاق أوسع في بداية الشهر المقبل.