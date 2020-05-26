قبرص تمدد حظر الرحلات الجوية حتى 8 يونيو

أعلنت قبرص، الثلاثاء، عن تمديد حظر الرحلات الجوية حتى 8 يونيو المقبل وذلك في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأعلنت وزارة النقل والاتصالات والأشغال القبرصية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)، أن المرسوم الجديد يمدد حظر الطيران لمدة 11 يومًا أخرى اعتبارًا من 29 مايو الجاري.وفرضت أغلب دول العالم حظرًا على حركة الطيران منذ مارس الماضي، في إطار محاولات وقف انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما يهدد شركات الطيران في العالم بخسائر تصل إلى 314 مليار دولار من مبيعات التذاكر خلال العام الحالي.