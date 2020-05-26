كيف يؤثر نظامنا الغذائى على مقاومة كورونا؟

عين الجمل

نبات الهليون

سبانخ

أفوكادو

زبادي قليل الدسم

الشوكولاته الداكنة

أصبحت الطريقة التي نعيش بها حياتنا الآن تؤثر بشكل مباشر على صحتنا وأعمارنا، وهذا ما كشفه لنا وباء كورونا "كوفيد- 19" بعدما ارتبط نمط التغذية، وما نكتسبه من مناعة داخل أجسامنا بمقاومة المرض.وحسب موقع healthy builderz يمكن تجنب الكثير من المشاكل الصحية عن طريق إجراء تغييرات صغيرة على نظامك الغذائي، حيث يؤثر ما يدور في جسمك على صحتك العامة، ولهذا السبب حان الوقت لأخذ نظامك الغذائي في الاعتبار، والبدء فى إضافة خيارات طعام أفضل لإطالة حياتك.يمكن أن يوفر لك تناوله مرة واحدة في الأسبوع على الأقل جرعة صحية من الألياف والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن.الألياف مهمة للهضم، لأنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. من ناحية أخرى، تحمي الأحماض الدهنية قلبك من المشاكل الصحية المحتملة مثل النوبة القلبية، ويمكن أن تساعد المعادن بقية أعضاء الجسم على العمل بشكل صحيح.الطعام الآخر الذي يجب أن يظهر على مائدة العشاء الخاصة بك على الأقل مرة واحدة في الأسبوع هو الهليون، فهو مصدر جيد لفيتامين B12 وحمض الفوليك الضروري لضمان عمل الجهاز العصبي بشكل صحيح.أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين B12 وحمض الفوليك عرضة للاكتئاب.ينصح بشدة بتناول الخضروات الورقية مثل السبانخ، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات الأساسية الأخرى.استهلك كوبًا من هذه الورقة الخضراء وستحصل على فوائد غذائية في لمح البصر.يجب ألا تنسى تناول بعض الأفوكادو مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، لأنه يحتوي على الكثير من الدهون الصحية.يمكن أن يساعد تناول هذه الفاكهة النيئة أو في السلطة في تقليل مستويات الكوليسترول لديك حتى يحمي قلبك من الأمراض المختلفة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية على سبيل المثال لا الحصر.الزبادي قليل الدسم ليس فقط لفقدان الوزن، ولكنه يمكن أن يساعدك أيضًا على البقاء في صحة جيدة. لسبب واحد، يمكن أن تساعد البروبيوتيك الموجودة في اللبن في الحفاظ على فلورا الأمعاء.بالإضافة إلى الزبادي، يمكنك أيضًا اختيار الأطعمة المخمرة للمساعدة فى عملية الهضم حتى يتمكن جسمك من امتصاص العناصر الغذائية من الطعام الذي تتناوله.من الأطعمة الأخرى التي يجب عليك تناولها مرة واحدة على الأقل فى الأسبوع هي الشوكولاتة الداكنة، يمكنك اعتبار ذلك تساهلًا إذا كنت تحب، لكن الشوكولاتة الداكنة تحتوي بالفعل على الفلافونول الذي يمكن أن يحميك من الأشعة فوق البنفسجية.يمكن أن يحسّن تناول الشوكولاتة الداكنة أيضًا من تدفق الدم ويخفض ضغط الدم.هذه مجرد أمثلة قليلة من الأطعمة التي يجب أن تتناولها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إذا كنت ترغب في إطالة حياتك، والحفاظ على مناعتك مع تغييرات طفيفة في نظامك الغذائي، يمكنك حماية نفسك من المشاكل الصحية المختلفة مع تقدمك في العمر.