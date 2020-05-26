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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح فيلم العيد «دور شطرنج» على «يوتيوب» (فيديو)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:09 ص
دور شطرنج
دور شطرنج
أمير محمد خالد
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فاجأ صناع الفيلم حاصد الجوائز "دور شطرنج" جمهور السينما بطرح الفيلم بقناة "فن وأدب وحياة" على يوتيوب في أول أيام عيد الفطر المبارك، في لفتة جميلة مع توقف دور عرض السينما في مصر والعالم.

الفيلم بطولة سامح الصريطي، رامي غيط وصبري عبدالمنعم ومنير مكرم، ومن تأليف خالد الشيباني وإخراج رامي أيمن، كانت آخر الجوائز التي حاز عليها الفيلم أفضل فيلم بمهرجان جرش الدولي بالأردن "البرونزية" 2019، كما حاز مؤلفه "الشيباني" في نفس العام على جائزة أحسن مؤلف من مهرجان الساقية بمصر.

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