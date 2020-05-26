طرح فيلم العيد «دور شطرنج» على «يوتيوب» (فيديو)

فاجأ صناع الفيلم حاصد الجوائز "دور شطرنج" جمهور السينما بطرح الفيلم بقناة "فن وأدب وحياة" على يوتيوب في أول أيام عيد الفطر المبارك، في لفتة جميلة مع توقف دور عرض السينما في مصر والعالم.الفيلم بطولة سامح الصريطي، رامي غيط وصبري عبدالمنعم ومنير مكرم، ومن تأليف خالد الشيباني وإخراج رامي أيمن، كانت آخر الجوائز التي حاز عليها الفيلم أفضل فيلم بمهرجان جرش الدولي بالأردن "البرونزية" 2019، كما حاز مؤلفه "الشيباني" في نفس العام على جائزة أحسن مؤلف من مهرجان الساقية بمصر.