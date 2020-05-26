مخالفات مرورية وحمولات زائدة لسيارات الأجرة ببورسعيد (صور)

انتشرت بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مخالفات عديدة لسيارات الأجرة والميكروباص في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ببورسعيد، صورا، لمجموعات من الأطفال والشباب يستقلون سيارات الأجرة والميكروباص بأعداد أكبر من حمولتها القانونية، ويخرجون أجزاء من أجسادها خارج نوافذها للرقص على الأغاني التي يذيعها سائقيها بأصوات عالية.وأبدى مواطنون استيائهم من تلك المخالفات، مطالبين بإتخاذ إجراءات حازمة تجاه قائدي تلك السيارات.