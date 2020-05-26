كيف تستفيد من الخدمات المصرفية خلال إجازة عيد الفطر؟

منح البنك المركزي المصري، إجازة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري الأسبوع الجاري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، على أن تعاود البنوك عملها بصورة طبيعية بالفروع بدءًا من الأحد المقبل.ويستطيع المواطن الاستفادة من خدمات البنوك كافة دون الحاجة للجوء للفروع، فيمكن للعميل استخدام ماكينات الصراف الآلي المنتشرة عبر محافظات الجمهورية في عمليات الإيداع والسحب بحد أقصى 20 ألف جنيه للسحب يوميًا، ويمكن أيضًا القيام بعمليات سداد المدفوعات عبر ماكينات الصراف الآلي.كما يستطيع عملاء البنوك استخدام خاصيتي الإنترنت البنكي والموبايل بانكنج في أداء جميع العمليات المصرفية على الحسابات الخاصة بهم من سداد مدفوعات أو تحويل مبالغ مالية داخل أو خارج مصر، دون الحاجة إلى اللجوء للفروع.