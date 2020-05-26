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محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«بيتش باجي» لمتابعة غلق شواطئ بورسعيد (صور)

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:00 ص
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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دفعت إدارة مرور محافظة بورسعيد، صباح اليوم الثلاثاء، بالـ"بيتش باجى" إلى شواطئ المحافظة، لضبط المخالفين ومتابعة تطبيق قرارات وإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

كما شنت إدارة المرور حملات مرورية مكبرة بكل الأحياء لضبط الدراجات النارية بدون تراخيص أو لوحات معدنية، وكذلك متابعات تراخيص السيارات وقائديها، حفاظًا على سلامة المواطنين وتطبيقا للقانون.

ومن جانبه، وجه سعيد شلبي، المشرف العام على المصيف والشاطئ ببورسعيد، الشكر، للواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، والضباط والأمناء والجنود على الجهد المبذول لتنفيذ قرار إغلاق الشاطئ والكورنيش والحدائق والمتنزهات، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
بيتش باجي
بيتش باجي
بيتش باجي
بيتش باجي
بيتش باجي
بيتش باجي

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