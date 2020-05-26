«عزل كورونا» يطيح بوزير في الحكومة البريطانية

استقال وزير في الحكومة البريطانية، الثلاثاء، على خلفية قضية خرق مستشار رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إجراءات العزل العام لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عندما قام برحلة أثناء فرض تلك القيود، وفقًا لفضائية سكاي نيوز.كان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن الأحد الماضي، الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق بإعادة فتح أبواب المدارس الابتدائية، وقال "إننا عازمون على إلحاق الهزيمة بفيروس كورونا المستجد"، لافتًا إلى أن الإرادة الجماعية ساعدت في مواجهة الجائحة.وسجلت الصحة البريطانية، أمس الإثنين، 121 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 37 ألف حالة.وأضافت الوزارة، في بيان رسمي نشرته صحيفة "إيفيننج ستاندرد"، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة بلغ 261.184 شخص في المملكة المتحدة ثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الآن.وأوضحت الصحيفة أن عدد من تم إجراء تحاليل لهم للكشف عن الفيروس وصل خلال آخر 24 ساعة إلى 73.726 حالة، بدلًا مما تعهدت به الحكومة وهو الكشف على 100 ألف حالة يوميًا.