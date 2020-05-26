«المالية» تكشف حجم مصادر التمويل خلال العام المالي المقبل

تستهدف السياسة المالية تنويع مصادر تمويل الاحتياجات بين مصادر محلية وخارجية، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020-2021 إلى 987.7 مليار جنيه، منها إصدار أذون خزانة بقيمة 490.7 مليار جنيه، وسندات خزانة بقيمة 401.5 مليار جنيه، وتمويل من مصادر خارجية بقيمة 95.6 مليار جنيه.وقد أكدت وزارة المالية احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019-2020.