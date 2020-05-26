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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

566 مليار جنيه قيمة مدفوعات الفوائد في مشروع الموازنة الجديدة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:47 ص
مدفوعات الفوائد
مدفوعات الفوائد
حسن كامل - راندا التوني
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كشفت موازنة المواطن الصادرة عن وزارة المالية عن العام المالي 2020-2021، والتي تم إعدادها قبل الأحداث الراهنة والتحديات العالمية خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019 وحتى نهاية فبراير 2020، مواصلة جهود خفض الدين العام ووضعه في مسار نزولي وصولًا إلى نحو 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2021 مقارنة بـ 89.2% من الناتج في يونيو 2019.

كما كشفت عن أنه من المستهدف إطالة عمر الدين تدريجيًا وصولًا إلى 4.4 سنة في عام 2020-2021 بعد أن كان 1.9 سنة في 2016-2017، ويبلغ الإجمالي المستهدف من الدين العام 2020-2021، نحو 5.7 تريليون جنيه، منها 4.8 تريليون جنيه دين داخلي يمثل 70% من الناتج المحلي و873 مليار جنيه دين خارجي يمثل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة إجمالي مدفوعات الفوائد خلال 2020-2021 إلى 566 مليار جنيه مقسمة إلى 517.2 مليار جنيه فوائد محلية و48.8 مليار جنيه فوائد أجنبية، والسيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد لتنخفض بـ0.6% وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

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