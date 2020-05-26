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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

نصائح مهمة وفيتامينات تقوي المناعة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:47 ص
فيتامينات
فيتامينات
سارة ساويرس
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مع انتشار فيروس كورونا في مصر وعدد من دول العالم، أصبح مواجهة هذا الخطر الدائم من صميم جهازك المناعي، ولهذا تتحدث إخصائية التغذية العلاجية، جيهان الدمرداش اليوم لـ"الدستور" حول خطة غذائية في ظل الظروف المحيطة الاهتمام بمناعتك لمواجهة (كوفيد- ١٩).

وقدمت جيهان الدمرداش خطة غذائية يجب الحرص على اتباعها لتقوية جهاز المناعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الدمرداش إنه يجب عمل تحاليل شاملة، والاهتمام بالفيتامينات وحصولنا عليها من الأطعمة في النظام الغذائي.

وأشارت إلى أن أهم الفيتامينات التي يجب أن نحصل عليها هي "فيتامين A" وهو موجود في الجزر والقرع والفلفل والمشمش والمانجو والأفوكادو، وفيتامين "D"، والإكثار من تناول البيض والقشدة والزبدة واللبن.

وتابعت: "أن فيتامين E" مضاد الأكسدة القوي وموجود فى الزيوت والحبوب والفول والافوكادو، و"فيتامين C" وهو موجود في الجوافة والكيوى والحمضيات والفلفل الحراق والتوت والجريب فروت والفراولة".

واستكملت: "فيتامين B12 مهم وهو موجود في اللحوم والأسماك والمحار والدواجن والحليب".

وشددت على ضرورة التعرض للشمس ربع ساعة يوميًا، وممارسة الرياضة مع الالتزام بنظام غذائى محسوب السعرات، مؤكدة أن ذلك يقوي المناعة لمواجهة أي فيروسات.

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