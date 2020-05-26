جامعة سوهاج تناقش استراتيجيات الحصول على تمويل للمشاريع البحثية

ينظم مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج ندوة تحت عنوان "استراتيجيات الحصول على تمويل للمشاريع البحثية"، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 31 مايو 2020 الساعة الثانية ظهرًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس الجامعة.وقال الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الندوة تشمل عددًا من المحاور، وهي: "المشاريع البحثية- طرق الحصول على التمويل- الجهات الداعمة".وقال الدكتور محمود عبدالعاطي مدير مركز العلاقات الدولية بالجامعة، إن الندوة يحاضر فيها الدكتورة أمينة فقيم رئيس جمهورية موريشيوس السابق، الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم السابق، الدكتور صلاح عبية رئيس مدينة زويل السابق، الدكتور فايز الحصرى عميد كلية العلوم الأسبق، الدكتور إسلام محمد إبراهيم، مدير وحدة المشروعات بالجامعة.