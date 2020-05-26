محارب السمنة.. لماذا تصدر مقدم «كريزي تاكسي» التريند؟

قصة السمنة

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، تصدر الفنان إبراهيم السمان، مقدم برنامج كريزي تاكسي، الذي أذيع على قناة الحياة تريند جوجل.وحظي برنامج كريزي تاكسي بمتابعة عدد كبير من المصريين، نظرًا لعدم اصطناع المقالب التي يقدمها إبراهيم السمان، حيث اتسمت بالطبيعية والسهل الممتنع في تقديم المقلب، ورغم تكلفته البسيطة إلا أنه حقق ما لم تحققه برامج مقال شهيرة أنفق أصحابها الملايين عليها.وحصل إبراهيم السمان علي دبلومة في الإخراج الدرامي، بعدما تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وبدأ منذ عام في تحضير الماجستير في المسرح الأمريكي.ولدى الفنان إبراهيم السمان فرقة مسرحية قدم بها عدة أعمال مثل "مسافر ليل" و"اللوحة"، في عدة دول، حيث سافر بطل كريزي تاكسي إلى ألمانيا وكندا مع فرقته لتقديم العروض.واستطاع السمان بموهبته أن يشارك في العديد من الأعمال الدرامية، مثل "شيخ العرب همام" و"أهل كايرو" و"بيت صفية" و"الشمع الأحمر" و"الجماعة" و"اسم مؤقت" و"ولاد تسعة"، وحصل على إشادات كثيرة من نقاد فنيين، أشادوا بموهبته الارتجالية.للفنان إبراهيم السمان قصة طويلة في محاربته للسمنة، حيث فقد الكثير من وزنه، بشكل ملحوظ، حتى وصل إلى قوام مثالي فظهر بعد محاربته السمنة في شكلٍ جديد، من خلال مسلسل "أيوب" للفنان مصطفى شعبان، العام الماضي.ووفقًا لما ذكره إبراهيم السمان، في أحد اللقاءات الإعلامية، فإنه خسر وزنه وحارب السمنة كي يستطيع تقديم أدوار مختلفة ومنوعة، لأن البدانة تجعل صاحبها منحصرًا في أدوار معينة، كما تعرقل مسيرته الفنية.برنامج "كريزي تاكسي" نال شهرة واسعة بسبب آداء أبراهيم السمان الارتجالي، حيث تدور فكرة البرنامج حول سائق تاكسي يعاني من أزمة ما، ويبدأ في استفزاز الراكب معه بأسلوب كوميدي بسيط، حيث استطاع بعد كل حلقة أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، كما استخدم الجميع إيفيهاته التي يقولها في البرنامج في الحياة اليومية، فضلًا عن تحقيق البرنامج ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب".