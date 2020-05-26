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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة ثالث أيام العيد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:55 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
نجلاء رفاعي
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انتظمت حركة المرور، صباح اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الفطر المبارك في شوارع القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وتيسرت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات، بالإضافة إلى انتشار أفراد وأمناء شرطة الإدارة العامة لمرور القاهرة على المداخل والشوارع الرئيسية، لتسهيل حركة السيارات.

وأغلقت الأجهزة الأمنية طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" مع توفير المسارات البديلة؛ بالإضافة إلى السماح بتسيير حركة السيارات بالمسارات البديلة، مع منع الانتظار بكافة الطرق، وذلك حتى الساعة 6 صباحً السبت الموافق 30 مايو الجاري.

ورفعت الأجهزة الأمنية السيارات المتواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها للقرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

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