رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تتصرف عندما يسيطر طفلك على أقرانه أثناء اللعب؟

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:49 ص
يسيطر طفلك على أقرانه
يسيطر طفلك على أقرانه
وكالات
طباعة
إذا تابعت أطفالك وهم يلعبون قد تلاحظ أنهم يبدلون الأدوار بسهولة، وهذا يتوقف على الموقف وعلى الطرف الآخر الذي يلعبون معه، فقد يكونون هم أكثر سيطرة ثم ما يلبثون أن يصبحوا أكثر خضوعا.

يميل البعض للسيطرة على الألعاب لفترات طويلة ويعطون الأوامر لأصدقائهم. هل يجب على الآباء هنا التدخل؟ يقول أولريك ريتسر-زاكس وهو مستشار تعليمي في ألمانيا: "لا ليس على الفور".

ومن الأفضل ألا يتدخل الآباء مباشرة. وقبل أن يتحدثوا إلى طفلهم في هذا الشأن فيما بعد، ربما لانتقاد سلوكه، يجب عليهم أن يسألوا أنفسهم: هل طفلي دائما ما يكون القائد أم كان ذلك في تلك اللحظة فقط؟ هل كان الطفل الآخر يعاني بشكل ظاهر؟

ومن المهم أيضا العمل على معرفة ما إذا كان الطفل ببساطة يحب السيطرة وما إذا كان يفعل ذلك بطريقة عدائية. وفي الحالة الأخيرة يجب على الآباء بالطبع التدخل في وقت مبكر.

ولكن في مرحلة ما قبل المدرسة يمكنك التأكد نسبيا أن الأطفال يمكنهم حل المسألة بأنفسهم. فإذا ما كان أحدهم دائم السيطرة على الآخرين من حوله فربما سوف يقولون له: "لن نلعب معك مجددا".

موضوعات متعلقة

طبيب بـ«عزل العبور»: نحن كالجنود لا يمكننا الهروب أو الاستقالة

«الداخلية» تتخذ الإجراءات القانونية ضد مخالفى قرار إيقاف البناء

خريطة المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات للتعامل مع كورونا

تردد قناة روتانا كوميدي على النايل سات لمشاهدة أفلام العيد 2020

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

حقيقة وقف إنتاج سجائر «كليوباترا بوكس»

أول ظهور لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا

السعودية: إقامة الجمعة والجماعة ابتداءً من الأحد

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 32

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

نجم الساعة

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

الصحة

اليابان: الكمامات خطر على الأطفال الأقل من عامين

بدء اختبار لقاح محتمل لكورونا على البشر

تطوير لاصقة جلدية لقياس مستويات فيتامين «ج» في العرق

مرضى الصرع من الشباب الأكثر عرضة للوفاة

منوعات

«عم ياسر».. ربع قرن فى صناعة الكعك بعروس البحر المتوسط

الآن.. اعرف كيفية استقبال تردد قناة orbit movies على القمر نايل سات

البيئة الكويتية: انتشال حوت نافق أمام الكوت البحري

الثقب الأسود في مركز درب التبانة.. «وحش كوني» يومض للأرض

مقالات الرأي
ماجد حبته
أطباء يحاربون بأكياس القمامة
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
المزيد

الثقافة

«عاريًا فى انتظار المجاز».. ديوان جديد عن دار الأدهم لأشرف البولاقى

اتحاد أدباء العرب ينعى الشاعر الدبلوماسي صلاح ستيتية

دار خطوط تصدر رواية «حيوات سحيقة» لـ يحيى القيسي

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين