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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أيرباص تمدد خفض الإنتاج حتى مارس 2021

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:46 ص
أيرباص
أيرباص
وكالات
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ذكر تقرير إخباري أن شركة صناعة الطائرا الأوروبية ايرباص أبلغت مورديها باستمرار خفض إنتاجها من الطائرات حتى مارس من العم المقبل في ظل انهيار الطلب على السفر الجوي في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بحسب ما نقله موقع "إلكونفيدنشال" الإخباري عن خطاب موجه من مدير إدارة المشتريات في أيرباص فرانسوا ميري إلى الشركات الموردة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الخطاب تم إرساله في الأسبوع الماضي، مضيفة أن الرئيس التنفيذي لشركة أيرباص حذر عمالها في 27 أبريل الماضي من النزيف المالي الذي تعاني منه وحاجتها إلى خفض نفقاتها.

كان جويوم فوري، رئيس شركة ايرباص قد طالب بسرعة إصدار قرارات سياسية من أجل استئناف حركة النقل الجوي أوروبيا ودوليا.

وفي تصريحات لمحطة (فرانس 2) في وقت سابق من الشهر الحالي، قال فوري:" يجب إعادة فتح الحركة الجوية في أوروبا على وجه السرعة، وهذه هي الأولوية القصوى".

وأعرب فوري عن اعتقاده بأن الموقف الراهن يمثل تهديدا وجوديا بالنسبة للقطاع " ونحن ننظر فيما يتعين علينا فعله لنتكيف (مع الموقف)"، وأضاف:" عندما تفقد 30 أو 40 في المئة من أعمالك، فمن المهم جدا أن تفهم المدة التي ستستغرقها (الأزمة) وما هي الحلول الأفضل. ونحن ننظر اليوم في كل الحلول للنجاة من هذه الأزمة، ولهذا يجب أن نكون واضحين للغاية".

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