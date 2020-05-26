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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا تقترب من أعلى مستوياتها في 11 أسبوعًا

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:44 ص
أسهم أوروبا
أسهم أوروبا
وكالات
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اقتربت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في 11 أسبوعًا، الثلاثاء، مع صعود الأسواق البريطانية بقوة عقب عطلة نهاية أسبوع طويلة، بينما يعاد تدريجيا فتح الشركات في أنحاء العالم عقب إغلاق شامل ممتد للتصدي لفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعًا واحدًا بالمئة بعد أن سجل ذروته منذ العاشر من مارس.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.9%، بعد عودته من عطلة مصرفية ومع قول رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس الاثنين إن بريطانيا ستسمح بإعادة فتح الآلاف من المتاجر ومراكز التسوق الشهر القادم.

وقفز سهم أستون مارتن 24.8%بعد أن أكد صانع السيارات الفاخرة البريطاني أن توبياس مويرز، الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-ايه.إم.جي، سيصبح مديره التنفيذي.

وارتفعت أسهم صانعي السيارات الفرنسيين رينو وبيجو نحو أربعة بالمئة مع قول الرئيس إيمانويل ماكرون إن دعما لقطاع السيارات المكروب سوف "يُزاد بشكل كبير".

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